Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.