Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mustafa İ., idaresindeki 02 ADC 935 plakalı motosiklet ile Mustafa T., 01 HM 881 plakalı otomobille Abdulmusa Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa İ., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil