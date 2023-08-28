Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ü. yönetimindeki 27 AOU 863 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 02 ADN 105 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.B., ile arkasında oturan arkadaşı M.Ç. yaralandı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerin ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.