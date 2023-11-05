Adıyaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 AAU 161 plakalı otomobil ile 44 LN 823 plakalı kamyonet Adıyaman-Çelikhan Karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan ve köy korucusu olduğu öğrenilen Doğan P. ile Murat K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN