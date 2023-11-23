Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde Mikail Dikmen idaresindeki 02 KU 878 plakalı otomobil ile Ziya Ardıç'ın kullandığı 02 BF 367 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki sürücüler ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil