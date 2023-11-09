Adıyaman'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karabulut idaresindeki 01 AOM 57 plakalı otomobil sürücüsü 1 Nisan Bulvarı üzerinde dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN