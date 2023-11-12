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Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Yunus K. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.