Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.