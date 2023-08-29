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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 27 BRP 48 plakalı otomobil, Belören beldesinde O.U'nun kullandığı 27 AIA 729 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinde Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Otomobil

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