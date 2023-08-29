Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde M.Ç. idaresindeki 27 BRP 48 plakalı otomobil ile O.U. idaresindeki 27 AIA 729 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler M.Ç. ve O.U. ile araçlarda bulunan F.Ç., M.U., E.C. ve Y.U. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN