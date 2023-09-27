Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma ise devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden K.B. idaresindeki 06 DIY 40 plakalı otomobil aynı istikamette önünde seyreden A.K. idaresindeki 44 FU 945 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 44 F 945 plakalı otomobil sürücü A.K. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN