Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir vatandaş yük taşımak için otomobilinin arkasına at arabası bağladı. Seyir halindeki sürücülerin dikkatini çeken bu ilginç görüntü, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Adıyaman'da otomobil at arabasını böyle çekti

ADIYAMAN - Adıyaman'da trafikte seyreden otomobilin arkasına bağlanan at arabası ilginç bir görüntü ortaya çıkarttı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir vatandaş yük taşımak için otomobilinin arkasına at arabası bağladı. Samsat-Adıyaman karayolu Uzuntepe ile Taşkuyu arasındaki güzergahta görüntülenen otomobil, seyir halindeki sürücülerin dikkatinden kaçmadı. O anları ise başka bir sürücü görüntüledi.

Bir müddet karayolunda seyreden arkasına at arabası bağlı otomobil, daha sonra Taşkuyu köy yoluna girerek uzaklaştı.