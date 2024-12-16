Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk ve karlı hava nedeniyle Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, okulların tatil olup olmayacağı hakkında valiliklerden gelecek açıklamayı bekliyor. Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

ADIYAMAN HAVA DURUMU

Konu ile ilgili olarak henüz valiliklerden açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MGM UYARILARI

Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın (17.12.2024) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.