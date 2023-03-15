Adıyaman'da okullar tatil mi? Şanlıurfa'da okullar tatil olacak mı? Sel felaketi sonrası bölgede son durum ne?

Sel felaketinin yaşandığı Adıyaman'da Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerin valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. Özellikle deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'da 15 Mart okullar tatil mi sorusu gündem oldu. Peki, Adıyaman'da okullar tatil mi? Sel felaketi sonrası bölgede son durum ne? Şanlıurfa'da okullar tatil olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Adıyaman'da meydana gelen sel feklaketi sonrası 15 Mart okullar tatil mi sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller merak edil diliyor. Konuyla ilgili açıklama Adıyaman Valiliğinden geldi. Peki, Adıyaman'da okullar tatil mi? Sel felaketi sonrası bölgede son durum ne? Şanlıurfa'da okullar tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

ADIYAMANDA OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mart Çarşamba günü Adıyaman' da meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman'da etkili olan şiddetli sağanakyağış nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Konuya dair Adıyaman Valiliğinde açıklama geldi.Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm Okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır". İfadelerine yer verildi.

SEL FELAKTİ SONRASI BÖLGEDE SON DURUM NE?

Sel yaşanan kentlerden biri olan Şanlıurfa'da ise kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgülyaptığı açıklamada "Su altında insanlarımız var onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda yetişmekte zorluk çekiyoruz. Arama kurtarma çalışmaları sırasında İtfaiye erlerimizin kullandığı bot alabora oldu, 1 itfaiye eri kurtarıldı, diğerlerinden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı.