Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Adıyaman'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Adıyaman'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Adıyaman'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Adıyaman'da okullar tatil edildi mi? Son durum ne?

Adıyaman'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Adıyaman'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Adıyaman'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Peki, Adıyaman'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Adıyaman'da okullar tatil edildi mi? Son durum ne?

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da okulların tatil edildiğine dair valilik tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmemesi sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü okullar eğitime kaldığı yerden devam edecek. Fakat yapılabilecek açıklamalar dahilinde okulların tatil olması söz konusu olabilir. Bu nedenle gözler valiliğe çevrilmiş durumda. Yaşanan sıcak gelişmeleri Haberler.com üzerinden takip edebilirsiniz.