Adıyaman'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba günü Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgedeki okullar güvenlik amacıyla tatil edilmişti. Deprem, Kale ve çevre illerde ciddi bir şekilde hissedildi ve halkta panik yarattı. Birçok kişi, bu tatilin 17 Ekim Perşembe günü de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi? Detaylar haberimizde...

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ekim Çarşamba günü için Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem dolayısıyla ilimiz genelinde 16 Ekim itibarıyla resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

17 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ekim Çarşamba günü Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi. 17 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





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