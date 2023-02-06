Adıyaman'da okullar tatil edildi mi? Hangi ilerde okullar tatil edildi?

Adıyaman'da okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş depreminin ardından gündemde yer alan konular arasında. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. 7.7 büyüklüğündeki deprem Adıyaman başta olmak üzere yurdun birçok noktasında hissedildi. Peki, Adıyaman'da okullar tatil edildi mi? Adıyaman'da bugün okul var mı? Hangi ilerde okullar tatil edildi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem sonrası bölgede çok sayıda göçük ve yaralı ve ölülerin olduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklandı. Ayrıca deprem bölgesinde OkullarınEğitim öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği vatandaşlar tarafından arştılırıyor.Peki, Adıyaman'da okullar tatil edildi mi? Adıyaman'da bugünokul var mı? Hangi ilerde okullar tatil edildi? Detaylar haberimizde...

ADIYAMANDA OKULLAR TATİL Mİ?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki Valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulundu ve Adıyaman'da eğitime 2 hafta ara verileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin açıklamasışu şekilde: '"Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz. "ifadelerde yer verdi. Buna göre Adıyaman'da okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine iki hafta ara verildi.