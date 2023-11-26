Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Anı

Adıyaman'da, servis yolundan ana yola hızla girerek kontrolden çıkan bir aracın kaza anı, kameralara saniye saniye yansıdı. Aracıyla seyir halindeyken kontrolden çıkan araca çarpmamak isteyen otomobil sürücüsünün yaptığı ani manevra ise dikkatlerden kaçmadı.

Adıyaman'da, servis yolundan ana yola hızla girerek kontrolden çıkan bir aracın kaza anı, kameralara saniye saniye yansıdı. Aracıyla seyir halindeyken kontrolden çıkan araca çarpmamak isteyen otomobil sürücüsünün yaptığı ani manevra ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine doğru ilerleyen bir hafif ticari araç servis yolundan ana yola girmek istedi. Refüj ile seyir halindeki bir otomobilin sağ tarafından yola girmeye çalışan hafif ticari araç kontrolden çıktı. Sağa, sola zikzak çizmeye başlayan araç, kendi şeridinde ilerleyen bir otomobilin önüne çıktı.

Kontrolden çıkan aracı fark eden otomobil sürücüsü çarpışmaya santim kala ani manevra yaparak araca vurmaktan kaçtı. Bir anlık reflekse manevra yaparak çarpmaktan kurtulan sürücü, yoluna kaldığı yerden devam ederken hafif ticari araç ise refüje çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı maddi hasarın yaşandığı kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADIYAMAN