Adıyaman'da Kiracıya Zorla Evden Çıkartma

Adıyaman'da ev sahibi tarafından elektrik ve suyu kesilen, eşyaları dışarı atılan kiracı, ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak için savcılığa başvurdu.

Adıyaman'da ev sahibi tarafından elektrik ve suyu kesilen, eşyaları dışarı atılan Kiracı, ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak için savcılığa başvurdu.

İddiaya göre, Ahmet Akgün isimli kiracıyı elinde kira kontratı olmasına rağmen ev sahibi, evden çıkartmak için olmadık yöntemler denedi. Ev sahibi M.D., depremden sonra kirayı üç katına çıkartmak istedi.

Kiracı Ahmet Akgün ise yüzde 25'lik zam dışında kirayı arttıramayacağını söyleyince ev sahibi kiracısından evi boşaltmasını istedi. Kirasını düzenli olarak ödeyen Akgün, evi boşaltmadı. Bunun üzerine elektrik ve su aboneliği üzerine olan ev sahibi, abonelikleri iptal etti. Kiracı bir aydan beri elektrik ve su olmayan evde yaşamaya başladı. Kiracı yine evden çıkmayınca ev sahibi akrabalarıyla kiracının evine ve iş yerine giderek, evden çıkması yönünde baskı yaptı. Ev sahibi bununla da kalmayıp, kapıyı çilingir ile açarak kiracının eşyalarını dışarı attı.

Kiracı, 'huzurunun ve sükununun bozulduğu, hanesine tecavüz edildiği ve tehdit edildiği' gerekçesiyle ev sahibi hakkında şikayetçi ve davacı oldu. Ev sahibi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı talep etti.

Başından geçenleri anlatan Ahmet Akgün, "Depremden sonra ev sahibim beni evden çıkartmak için farklı bahaneler üretti. Beni tahrik etmeye başladı. Elektrik ve suyumu kestiler, eşyalarımı dışarı çıkarttılar. Savcılığa, 6 ay uzaklaştırma almak için başvurdum. Tehdit ediyorlar, tahrik ediyorlar. Komşularımın da bana elektrik ve su vermemesi için uyardılar. İnşallah, uzaklaştırma kararı verilir" dedi. - ADIYAMAN