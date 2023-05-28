2023 seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Adıyaman'da kim kazandı? 2023 Adıyaman Adıyaman'da kim kazandı? 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne? İşte Adıyaman seçim sonuçları!

Adıyaman'da kim kazandı?2023 Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne? 28 Mayıs 2. Tur seçimleri sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Adıyaman'da kim kazandı?2023 Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne? İşte, detaylar…

2023 ADIYAMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Son oy oranlarına ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların yüzde 99,74'ü sayılırken; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14 oy oranına ulaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,86 oy aldı.

Adıyaman oy oranı: