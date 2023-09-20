Adıyaman'da kavşakta kaza: Otomobil refüje çarptı

Adıyaman'da kavşakta ki otomobile çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje çarptı ve kaldırıma çıktı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kavşakta ki otomobile çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje çarpıp, kaldırıma çıktı.

Kaza, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi ile Karaali Yolu Kavşağında meydana geldi. Abdulkadir Yaman yönetimindeki 02 ACD 786 plakalı otomobil Karaali köprüsü üzerinden Eski Besni Caddesi ile Karaali Yolu Kavşağına geldiğinde sola dönüş yapan Turgut Kaya yönetimindeki 02 ACL 459 plakalı araca çarpmamak için manevra yaptığında orta refüj çarpıp ve çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısına geçerek kaldırıma çıktı.

Kasis levhasına çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Sultan A., Berna K. yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN