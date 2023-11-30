Adıyaman'da Kalıcı Konutların Son Rötuşları Yapılıyor

Adıyaman'da yapımı süren kalıcı konutların bazılarında teslim öncesi son rötuşları yapılıyor.

Adıyaman merkezde Örenli ve İndere bölgesinde, ilçelerde ve kırsalda deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da şuana kadar 41 bin 324 konutun inşaatı devam ediyor. Adıyaman merkez Örenli Mahallesinde 3 bin 34, İndere (Zey) Bölgesinde 16 bin 433 konutun yapımı devam ederken, bazı konutlarda sona gelindi. İnce işçiliği dahi bitirilen bu konutlar, teslim öncesi son rötuşları yapılıyor. Konutların geldiği son durum ile ilgili Adıyaman Valisi Osman Varol açıklamada bulundu.

Vali Osman Varol, "Adıyaman genelinde 41 bin 324 tane kalıcı deprem konutları inşa ediliyor. Bu sayı zaman içerisinde ihtiyaca göre güncellenecek. Şehir merkezimizde konutların yapıldığı 2 toplu alanımız var. Birisi Örenli alanı, diğeri de İndere alanıdır. İndere'de 16 bin 433 konut, Örenli'de ise 3 bin 34 konutun inşaatı devam ediyor. Ayrıca Atatürk Bulvarı üzerine Bakanlığımızın kentsel tasarım anlamında rezerv alanında yaptığı ciddi sayıda konutumuz var. Yine daha öncesinden kentsel dönüşüm yapılması planlanan bölgelerde hem zarar gören konutların yerine hem de dönüşüm ile birlikte yapılan konutlarımız var. Bunlarla birlikte ilimiz genelinde 41 bin 324 tane konutun inşaatı devam ediyor. İnşaatlarımız genel olarak sorunsuz devam ediyor. Şuan bütün şantiyelerimiz, il merkezimiz, kırsalımız veya ilçe merkezimizde herhangi bir darboğazımız herhangi bir sıkıntımız yok. Çok hızlı bir biçimde konutları bitirip vatandaşlarımızı biran evvel kalıcı konutlarına yerleştirmek en büyük gayemiz. Örenli Mahallesi'nde yapılan bu konutların bazılarında dış cephe boyaları da yapıldı. İç kısımda bir takım son rötuşları yapılıyor. Yani teslimden önceki son rötuşlar yapılıyor. Vatandaşlarımızın hak sahipliği ile ilgilide süreçleri büyük oranda tamamlandı. Bunlarla ilgili kalan son başvurular ile ilgili hukuki süreç tamamlandığında hak sahipliği süreci de bitmiş olacak" dedi. - ADIYAMAN