Adıyaman'da Kalıcı Konutların Alt Yapı İhaleleri Tamamlandı

Adıyaman'daki kalıcı konutların altyapı ihaleleri yapıldı

Konutlar bittiğinde kalıcı konutların altyapı sorunu olmayacak

ADIYAMAN - Adıyaman'da yapımı süren kalıcı konutların altyapı ihaleleri yapıldı. Konutlar teslim edilmeye başladığında, altyapı sorunu olmayacak.

Adıyaman'da deprem konutlarının yapımı hızla devam ederken, merkez İndere ve Örenli, Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde yapılmakta olan deprem konutlarının altyapı ihaleleri de gerçekleştirildi. Alt yapı ihalesinde imar yolları, içme suyu şebekesi, atık su ve kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu kanalı yer alıyor. İndere bölgesinde 16 bin 433, Örenli Mahallesi'nde ise 3 bin 34 adet konut yapımı sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Emlak Konut Adıyaman kontrollük ofisini ziyaret ederek, altyapı ihaleleri ve projeleri ile ilgili brifing aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun uzun süredir merak ettiği, sürekli olarak çeşitli söylemler üretilen İndere ve Örenli bölgesindeki konutların altyapısıyla ilgili meseleler konusunda arkadaşlarımızdan bir sunum aldık. Gerekli çalışmaları yerinde inceledik, denetledik. Öncelikle şunu söyleyeyim, İndere Bölgesinin tamamının hem imar yolları, hem kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyuyla ilgili tüm planlamaları yapıldı. Bunların bütün bölgeyi iki etaba ayrılacak şekilde de ihaleleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda buradan katı atık tesisine gidecek şekilde direk bir hat üzerinden Örenli'de ki konutlarında atık suları bu bölgeye bağlanacak ve herhangi bir sorun kalmayacak ve ihaleleri gerçekleştirildi. Biz vatandaşımıza binaları teslim ettiğimiz andan itibaren herhangi bir altyapı sorunu olmadan yerleşip hayatlarını burada idame ettirecekler" dedi.