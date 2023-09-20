Adıyaman'da kaldırıma çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı

A.Y. idaresindeki 02 ACD 786 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.