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Adıyaman'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Adıyaman'da deprem son durum!

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Adıyaman'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Adıyaman'da deprem son durum!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaş hayatını kaybetti, 440 kişi ise yaralandı. Adıyaman'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Adıyaman'da deprem son durum merak ediliyordu. İşte detaylar....

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Adıyaman'da depremde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaş hayatını kaybetti, 440 kişi ise yaralandı. Adıyaman'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Adıyaman'da deprem son durum merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

ADIYAMAN'DA DEPREM SON DURUMU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentimizi etkiledi. Yıkımın yaşandığı Adıyaman'da 100 bina yıkıldı, 28 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

100 BİNA YIKILDI

Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da da en az 100 bina yıkıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Adıyaman Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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