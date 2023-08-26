Adıyaman'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Adıyaman'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Adıyaman'da az önce deprem oldu mu?

Adıyaman deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adıyaman deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Adıyaman'da az önce deprem oldu mu?

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından paylaşılmakta olan verilere göre bugün saat 10:34'de Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise kayıtlara 10.88 km olarak geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.