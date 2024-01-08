Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi

Adıyaman'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Adıyaman'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? Bugün Adıyaman deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Adıyaman'da deprem ve AFAD Adıyaman'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu? Adıyaman yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Adıyaman son depremler ve son dakika deprem haberleri...

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.