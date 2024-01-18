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Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!

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Son dakika gelen bilgiler ile AFAD ve Kandilli verilerine göre Adıyaman'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? 18 Ocak Adıyaman'da deprem şiddeti ve büyüklüğü araştırılıyor. Peki Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu? Adıyaman yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler listesi!

Adıyaman'da deprem mi oldu? Son dakika gelen bilgiler ile AFAD ve Kandilli verilerine göre Adıyaman'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? 18 Ocak Adıyaman'da deprem şiddeti ve büyüklüğü araştırılıyor. Peki Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu? Adıyaman yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler listesi haberimizde...

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'daki son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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