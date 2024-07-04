Adıyaman'da deprem mi oldu ve Adıyaman'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Adıyaman'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Adıyaman'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Temmuz Adıyaman'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adıyaman'ın Sincik ilçesi 3,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle bölge halkı paniğe kapıldı.

ADIYAMAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'taki depremin ardından ise saat 20.02'de Adıyaman'ın Sincik ilçesi 3,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem yerin 7,25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.