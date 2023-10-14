AFAD ve Kandilli verilerine göre Adıyaman'da deprem mi oldu? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Zaman zaman meydana gelen sarsıntılar vatandaşları korku ve paniğe sürükleyebilmekte. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce Adıyaman'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce Adıyaman'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika Adıyaman deprem haberleri!

Adıyaman'da deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adıyaman'da deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce Adıyaman'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika Adıyaman deprem haberleri!

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi verilerine göre 14 Ekim tarihinde saat 10:04:34'de 3.7 büyüklüğünde Adıyaman merkezli bir deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.