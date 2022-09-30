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Adıyaman'da deprem mi oldu? 30 Eylül Adıyaman deprem oldu mu? Adıyaman deprem nerede oldu?

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Adıyaman'da deprem mi oldu? 30 Eylül Adıyaman deprem oldu mu? Adıyaman deprem nerede oldu?

Adıyaman'da deprem mi oldu? sorusu Adıyaman vatandaşları araştırıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında Adıyaman deprem nerede oldu? sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adıyaman'da deprem mi oldu? 30 Eylül Adıyaman deprem oldu mu? Adıyaman deprem nerede oldu?

Adıyaman'da deprem mi oldu? sorusu merak ediliyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adıyaman'da deprem mi oldu?

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adıyaman'ın Korucak- Çelikhan konumunda 3.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin detayları şu şekilde;

Adıyaman'da deprem mi oldu? 30 Eylül Adıyaman deprem oldu mu? Adıyaman deprem nerede oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Adıyaman Deprem AFAD Gündem Yaşam Haberler

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