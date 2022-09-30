Adıyaman'da deprem mi oldu? 30 Eylül Adıyaman deprem oldu mu? Adıyaman deprem nerede oldu?

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Adıyaman'da deprem mi oldu? sorusu merak ediliyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adıyaman'da deprem mi oldu?

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adıyaman'ın Korucak- Çelikhan konumunda 3.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin detayları şu şekilde;