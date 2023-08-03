Adıyaman'da deprem konutlarının inşaatı hızla ilerliyor

6 Şubat'taki depremden etkilenen Adıyaman'da TOKİ tarafından temeli atılan 3 bin 34 konuttan kaba inşaatı tamamlananlarda ince işçiliğe geçildi. Adıyaman'da binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ve binlerce yapının yıkıldığı deprem sonrası, Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapılan kalıcı deprem konutlarının tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor. Adıyaman Merkez Örenli Mevkiinde yapımı devam eden 3 bin 34 dairelik konutların kaba inşaat çalışmaları tamamlandı ve ince işçilik aşamasına geçildi.

6 Şubat'taki depremden etkilenen Adıyaman'da TOKİ tarafından temeli atılan 3 bin 34 konuttan kaba inşaatı tamamlananlarda ince işçiliğe geçildi.

6 Şubat depreminde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği binlerce yapının ise yıkıldığı Adıyaman'da, Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının tamamlanarak bir an önce hak sahibi olan depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde yapılan konutlar hızla yükseliyor. Konutlar etaplar halinde sürüyor.

Adıyaman Merkez Örenli Mevkiinde yapımı devam eden 4 etaplık 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutlarının 21 bloğunda kaba inşaat çalışmaları tamamlanarak ince işçiliğe geçildi.

Her biri zemin +4 veya zemin +3 kat olarak ayarlanan bloklarda bulunan daireler bürüt 105 metre kare olarak yapılıyor. Çalışmaların hızla devam ettiği Örenli Mevkiindeki kalıcı deprem konutlarıyla ilgili bilgi veren TOKİ Uzmanı İnşaat Mühendisi Yılmaz Ceylan, "Adıyaman Örenli Mahallesi'ndeyiz, deprem sonrası TOKİ tarafından yapılan afet konutları bölgesindeyiz. Burada 4 etap şeklinde yapılan konutlarda toplam 3 bin 34 daire yapacağız. 159 Adet bloğumuz var. Bu bloklarımızın 21'nde betonarme imalatlarımızı tamamladık. Onun arkasından duvar imalatları devam ediyor. Duvarları biten bloklarımızda elektrik tesisatı, mekanik tesisatı, temiz su, kalorifer tesisatı imalatlarımız devam ediyor. Bunun arkasından sıva imalatlarımız da devam etmekte. Yaklaşık 7 binamızda sıva imalatımızı tamamladık. Sıvaları bitirdikten sonra dış cephede mantolama imalatlarına geçiyoruz. İki binamızda mantolama imalatlarımız devam ediyor, 3.binamıza iskele kuruyoruz. İçeride de seramik imalatlarımız devam etmekte. Bodrum katlarımızda da sıva imalatlarımız devam etmekte. Bir an önce konutlarımızı bitirip yetiştirmek için canla başla çalışmaktayız" diye konuştu. - ADIYAMAN