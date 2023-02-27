Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu? Adıyamnda deprem mi oldu?

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede korku ve endişeye neden olurken bölgede çok sayıda artıcı sarsıntı meydana geldi Konuyla ilgili açıklama Kandili Rasathanesinden geldi. Vatandaşlar ise Adamamandaki depremin büyüklüğünü ve şiddetini araştırlıyor.Peki, Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu? Büyük depremler sonucu büyük deprem olur mu? Yedi ve üzeri depremler olursa ne olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Adıyaman'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar gelmeye devam ederken Adıyaman sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem bölgedeki birçok ilden hissedildi. Vatandaşlar ise Adamamandaki depremin büyüklüğünü ve şiddetini araştırlıyor.Peki, Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu? Büyük depremler sonucu büyük deprem olur mu? Yedi ve üzeri depremler olursa ne olur? Detaylar haberimizde...

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 .2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.51 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini de 5.4 km olarak açıkladı. Olarak açıkladı. Adıyaman'da sabah satlerinde meydana gelen deprem birçok ilden hissedildi.

BÜYÜK DEPREMLER SONUCU BÜYÜK DEPREMOLUR MU?

Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "artçı depremler" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

YEDİ VE ÜZERİ DEPREM OLURSA NE OLUR?

Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür.