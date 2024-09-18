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ADIYAMAN'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

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Adıyaman'da bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölge halkı arasında kısa süreli bir panik yarattı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem 03.22 saatlerinde Çelikhan merkezli olarak kaydedildi. Çelikhan ilçesi, geçmişte de benzer büyüklükte depremlerle karşı karşıya kalmış bir bölge olarak biliniyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? Deprem saat kaçta ve nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem 03.22 saatlerinde Çelikhan merkezli olarak kaydedildi. Yerel halk arasında hissedilen bu sarsıntı, kısa süreli bir panik yaratırken, can veya mal kaybına dair henüz bir bilgi verilmedi.

ADIYAMAN'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın verilerine göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin genellikle hafif derecede hasara yol açabileceğini, ancak daha büyük depremlerin habercisi olabileceğini vurguladı. Deprem sonrasında yetkililer, bölgedeki vatandaşlara sakin olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Çelikhan ilçesi, geçmişte de benzer büyüklükte depremlerle karşı karşıya kalmış bir bölge olarak biliniyor. Bölgedeki sismik hareketlilik nedeniyle AFAD ve ilgili birimler teyakkuz halindeyken, halkın da bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi. Deprem sonrası herhangi bir hasar veya yaralanma durumuna karşı ekiplerin bölgede incelemelere başladığı bildirildi.

ADIYAMAN'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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