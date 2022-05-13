Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem - Haberler

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Arslantaş - Genel
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Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 19.23'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Malatya illerinde ve ilçelerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Genel