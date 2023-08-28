Adıyaman'da, tüm gastronomi birikimleriyle Adıyaman Valiliği ve Kahta Kaymakamlığı tarafından organize edilen 2. Uluslararası Nemrut Gastronomi Festivali gerçekleştirildi. Festival, 'depremin vurduğu kadim topraklarda gıdanın kaynağı ve sürdürülebilirliği' temasıyla gerçekleştirilerek, hem Adıyaman'da hem de ülke genelinde gastronomi profesyonelleri ve sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

Adıyaman'da 2. Uluslararası Nemrut Gastronomi Festivali gerçekleştirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, tüm gastronomi birikimleriyle Adıyaman Valiliği ve Kahta Kaymakamlığı tarafından organize edilen 2. Uluslararası Nemrut Gastronomi Festivali gerçekleştirildi.

Festival, 'depremin vurduğu kadim topraklarda gıdanın kaynağı ve sürdürülebilirliği' temasıyla gerçekleştirilerek, hem Adıyaman'da hem de ülke genelinde gastronomi profesyonelleri ve sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

Adıyaman tarihi, kadim kültürü ve sahip olduğu turistik değerlerinin yanı sıra gastronomisi ve mutfak kültürü ile de göz kamaştırıyor. Adıyaman ve Kahta'nın bölge olarak kültür, arkeoloji ve gastronomi açısından zengin bir yer olduğunu belirten İtalyanlı Cusep Piridone, "İtalya'nım, Türkiye'de yaşıyorum. Ben dördünce kez Nemrut Dağı'na çıktım. Her zaman çok güzel çok unutulmaz bir heyecan hissediyorum. Gerçekten harika bir yer. Bu kez özellikle Gastronomi Festivali için geldik. Adıyaman ve Kahta bölge olarak kültür, arkeoloji ve gastronomi açısından zengin bir bölge. Bu kez buraya gelmek daha keyifli oldu. Kültür ve arkeoloji yanında gastronomi de oldu. Yeni yemekleri keşfettim ve bu bölge zengin bir bölge keşif devam ediyor" dedi.

Festival için İstanbul'dan Kahta ya gelen Alkım Doğan, "Nemrut Gastronomi Festivali çervesinde buradayım. Aslında gastronomi ve kültürün iç içe olduğunu buradan anlamak mümkün. Bir yandan Adıyaman'ın güzel lezzetli yemeklerinden tadıyoruz. Bir yandan da Adıyaman'ın kadim yerlerini ziyaret ediyoruz. Burası benim için Anadolu coğrafyasındaki benzersiz yerlerinden biri" şeklinde konuştu.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise, "Bu gün 2. sini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Nemrut Gastronomi buluşmamızın final günündeyiz. Burada yine yabancı ülkelerden gelen ve kendi alanlarında çok önemli isimler, aynı zamanda yurt dışında Michelin Yıldızlı restoranları olan şeflerimizin Adıyaman'da burada yereldeki şeflerimizle beraber güzel bir program gerçekleşiyor. Tabii yabancı konuklarımız 3-4 gündür buradalar. Adıyaman'ımızın tarihi mekanlarımızın doğamızın gezisi içerisinde programlar düzenledik. Çok mutlu hepsi. Tabi bununla beraber yerel ürünlerimizin yerel dokumuzun yerel tatlarımızın tanıtıldığı yurt dışından gelen şeflerin bu dokulara şahitlik ederek yemek yapma konuları gelişiyor sürekli. Gerek yerel gerek yurtdışındaki şeflerimiz çok mutlu çünkü ilk defa bazı tatları deniyorlar ve ilk defa bazı yemek çeşitlerini görüyorlar. Depremden sonra daralan insanlarımızın psikolojik olarak düştüğü zamanlardan buraya geliyoruz. İsteğimiz o ki vatandaşlarımızın gerek barınma gerekse de eski hayat standardına ulaşmasıdır. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bu programların ayrı bir kıymeti var. Önümüzdeki günlerde başkaca programlar ayrıca olacak" diye konuştu.

Gastronomi Festivali'ne katılan yerel ve yabancı turistler bölgedeki tarihi ören yerlerini de gezme fırsatı buldu.