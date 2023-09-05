Adıyaman'da 16 Bin 433 Konut İnşaatı Hızla İlerliyor

Adıyaman'da 16 bin 433 konutun yapılacağı İndere (Zey) Bölgesinde onlarca iş makinesi hız kesmeden çalışıyor.

2 bin dönüm alan üzerinde onlarca iş makinesi ve yüzlerce işçi, depremzedelere kalıcı konutları bir an önce hazır etmek için çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ ve Emlak Konut koordinesinde yapımı süren kalıcı konutlar hızla ilerliyor.

Adıyaman Valisi Asman Varol, İndere (Zey) bölgesine yapılan kalıcı konutlarda incelemede bulundu. Konutlardan bazılarında sona yaklaşılırken, Vali Osman Varol müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Osman Varol, "İndere bölgesinde depremzede vatandaşlarımız için inşa ettiğimiz kalıcı konutlar tüm hızıyla, tüm etkinliğiyle, tüm verimliliğiyle devam ediyor. 826 blok halinde 16 bin 433 konutumuzun inşaatı sürüyor. Bloklarımızın önemli bir bölümünün temel çalışmaları başladı. Burası çok kayalık bir bölge olduğu için kırma ile temel açmak mümkün olmuyor. Onun için zaman zaman arkadaşlarımız patlatma yöntemini kullanıyor. Tüm gayemiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlara biran önce kavuşması ve vatandaşlarımızı hak ettikleri konforlu yaşama, refaha biran önce kavuşturmak. Bunun içinde burada 3 tane firma bu konutların inşası için çok geniş bir şantiye alanında çalışmalarını sürdürüyor. Buradan özellikle hem şehrin kuzey bölgesinde şehre yukarıdan bakan havadar bölge olması hem de zemininin kayalık olması itibariyle çok güzel bir yaşam alanı oluşacak. Konutlarımız son tekniğe göre, tünel kalıp şeklinde son inşaat tekniğine göre inşa ediyoruz. Bu anlamda da bundan sonra da Allah vermesin ama olabilecek afetlere de çok dayanıklı konutlar olacak. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmaları bitirip konutları vatandaşlarımıza teslim etmeyi arzu ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN