Adıyaman Belediyesi, Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Maddi Destek Sağlıyor

Adıyaman Belediyesi, üniversiteyi kazanan gençlere maddi yardımda bulunuyor. Bu karar, Adıyaman'ın merkez ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden ve 2023 YKS sınavında başarılı olan öğrencilere yönelik. Yardım, yol ve kayıt yardımı adı altında bir defaya mahsus olacak şekilde nakdi olarak yapılacak. Başarı sıralamasına göre değişen miktarlarda yardım yapılacak. Başvuruların son tarihi 15 Ekim ve internet üzerinden yapılması gerekiyor.

Eğitim ve öğretimde gençlere olan desteğini her fırsatta ortaya koyan Adıyaman Belediyesi, üniversite sınavını kazanan tüm öğrencilere maddi yardımda bulunuyor.

Meclis tarafından oy çoğunluğuyla kabul edilen kararı açıklayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın merkez ve merkeze bağlı köylerde ikamet edip, 2023 yılı YKS sınavında başarılı olarak herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşmiş olan öğrencilere bir defaya mahsus olarak yol ve kayıt yardımı adı altında nakdi yardım yapılacağını müjdeledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaptığı açıklamada, üniversiteyi kazanan tüm öğrencileri tebrik edipbaşarılarının devamını diledi.

Başkan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabi bu arada depremde vefat eden başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bugün örneklik teşkil edecek şekilde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tüm üniversite öğrencilerine; özel üniversite ve 2 yıllık bölümler de dahil olmak üzere tüm öğrencilerimize maddi yardımda bulunuyoruz. Sıralama da ilk 10 bine giren öğrencilerimize 6.000 TL, 10 ile 20 bin arasındaki öğrencilere 4.000 TL, 20 ile 30 bin arasındaki öğrencilere 3.000 TL olmak üzere geriye kalan ve herhangi bir örgün bölüme kayıt yapan her öğrenciye de 2.000 TL maddi yardımda bulunuyoruz. Tekrar sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyerek tebrik ediyorum. Kazasız belasız yolları bahtları açık olsun, şehrimize ve ülkemize hayırlı evlatlar olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum."

Yetkiler ise üniversite öğrencilerine yapılacak yol ve kayıt yardımı için arananlar şartları şu şekilde belirtti:

1-2023-2024 Öğrenimi için üniversiteyi bu yıl kazanmış olmaları,

2-Kazandığı üniversiteye bu yıl kaydını yapmış olmaları,

3-Üniversitelerine kayıt yapmış olmaları,

4-Örgün Eğitim veren üniversitelere kayıt yapmış olmaları (Açık Öğretim Hariç)

5- Merkez ilçe ve Merkeze bağlı köylerde ikamet etmeleri şartlarının olması gerekmektedir.

Yetkililer, son başvuru tarihinin 15 Ekim 2023 olduğunu belirterek bu tarihe kadar başvuruların internet üzerinden "https://başvuru.adiyaman.bel.tr" adresinden yapılacağını dile getirdiler.