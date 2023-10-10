Adıyaman Belediyesi Konteyner Kentlerde Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplu yaşam alanları olan konteyner kentlerde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Konteyner kentlerdeki yolların düzenlenmesi ve trafiğin güvenli bir şekilde akışının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu yaşam alanları olan konteyner kentlerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da depremin ardından vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için kurulan toplu yaşam alanlarındaki yollarda trafiğin, güvenli ve düzenli bir biçimde akışını sağlamak, konteyner kent alanlarında yol düzenini oluşturmak amacıyla Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Otogarı yanında bulunan K-6 Konteyner Kentte asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmeleri için özveriyle çalışıyor.

Toplu yaşam alanlarında kalan vatandaşlar da yolların düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç' a ve yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN