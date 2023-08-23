Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Eski Besni Caddesinde Asfalt Çalışması Başlattı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince eski Besni Caddesinde asfalt çalışmasına başlanıldı.

Kent merkezinde depremin ardından yollarda oluşan bozulmalar ve ağır iş makinelerinin verdiği zararları ortadan kaldırmak amacıyla Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yollarda asfaltlama, yama, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl merkezindeki eski Besni Caddesinde devam eden yol çalışmaları sürdürülürken sahada incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Şehrin hemen hemen her noktasında yol çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan yollarımızı ve trafiği rahatlatmak, vatandaşlarımızın güvenilir yolda seyahat etmesini sağlamaktır. Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğündeki personellerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor, özverileri için hepsine teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN