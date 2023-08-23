Adıyaman Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarına Başladı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları için hazırlıklara başladı. Eski bozulan asfaltın yolda yükselmesini önlemek ve kaliteyi arttırmak amacıyla freze çalışması gerçekleştirildi. Yolun genişletilerek asfaltlanmasıyla ulaşımın daha rahat ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları için hazırlıklar başladı.

Şehir genelinde ulaşımın ve trafiğin daha rahat ve konforlu bir hale gelmesini amaçlayan Adıyaman Belediyesi, asfaltlama çalışmaları öncesi eski bozulan asfaltın yolda yükselmesini önlemek ve kaliteyi arttırmak amacıyla freze çalışması gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri freze makinesiyle eski asfaltı kazıyarak yapılacak yeni asfalt için uygun alan oluşturdu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz belirlediğimiz yollarda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Güçlü filomuza eklediğimiz freze aracımız sayesinde yollarımızda bozulan asfaltın üzerine yeniden döküm yapmıyoruz. Eskisini freze makinemizle kazıdıktan sonra yeni asfaltı döküyoruz. Böylece hem yollarda yükselmeyi önlemiş hem de asfaltın kalitesini arttırmış oluyoruz" diye konuştu.

Yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden yetkililer, asfalt öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolun genişletilerek asfaltlanacağını ve vatandaşların ulaşım konusunda daha rahat edebileceklerini söyledi. - ADIYAMAN