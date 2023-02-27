Adıyaman Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kimdir? Adıyaman Belediyesi hangi partiden?

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ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Adıyaman Belediyesi'nin Başkanlık görevini Süleyman Kılınç yapmaktadır.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN KILINÇ KİMDİR?

Dr.Süleyman KILINÇ 1965 yılında Adıyaman'ın merkeze bağlı çaylı köyünde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise tahsilini Adıyamanda tamamlayan Başkan KILINÇ 1985 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1991-1992 yılları arasında Kütahya'da mecburi hizmet görevini tamamlayarak 1993-1998 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Beyin Cerrahi Uzmanlığını tamamladı. 1998-2000 yılları arasında İstabul'da beyin cerrahı olarak görev yaptı. 2000-2012 yılları arasında Adıyaman Devlet Hastanesinde Beyin Cerrahı olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesin'de Beyin Cerrahı olarak görevine devam etti. 2014 yılından itibaren aktif bir şekilde Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır. Adıyaman'daki görevi süresince Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Daire Başkanlığı, Tıp Merkezinde Başhekimlik, Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı , Adıyaman Tabipler Odası Başkanlığı ve Onur Kurulu Başkanlığı yaptı. 2011,2015,2018 yıllarında AK Parti Adıyaman milletvekili aday adayı oldu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Halkımızın teveccühü ile Belediye Başkanı seçildi. İyi düzeyde ingilizce bilen Başkan KILINÇ evli ve 3 çocuk babasıdır.