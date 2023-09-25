Adıyaman Belediye Başkanı Kent Meydanı Projesi'ni İnceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, il merkezine kazandıracak olan Kent Meydanı Projesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Proje kapsamında kent estetiğine uygun bir meydan, otopark, kafe-kütüphane ve cami gibi alanlar yer alacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, il merkezine kazandıracak olan Kent Meydanı Projesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Şehrin tarihi ve estetik dokusuna uygun mimariyle inşasına başlanan Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Kılınç, "Belediyemiz bünyesinde yapımına başladığımız Kent Meydanı Projesinde arsa alanını 12 bin 154 metre kare proje alanını ise 24 bin 280 metre kare olacak şekilde belirleyerek kente yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Projenin içerisinde şehrin trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçladığımız 740 araçlık 2 kat kapalı otopark, gençlerimizin ders çalışıp dinlenebileceği bir alan olarak tasarladığımız kafe-kütüphane, kent estetiğine uygun kuru havuz ve cami olacak şekilde planlamasını yaptık. Ekiplerimiz tarafından çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kent merkezindeki estetiği ve yeşil alanı arttıracak olan proje için şimdiden memleketimize hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN