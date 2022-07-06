Adıyaman bayram namazı saat kaçta? Adıyaman bayram namazı saati bayram namazı öncesi saatlerini bayram namazı saatine göre kurmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Adıyaman bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arayanlar için Adıyaman bayram namazı saat kaçta? Adıyaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta? yanıtları ve ilçelere göre Kahta bayram namazı saat kaçta? Besni bayram namazı saat kaçta haberimizde...

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adıyaman bayram namazı saat 05.46'da kılınacak. Adıyaman bayram namazı saati yanı sıra Adıyaman ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, Adıyaman ilçelerinin bayram namazı saati:

Besni bayram namazı saati: 05:48

Çelikhan bayram namazı saati: 05:46

Gerger bayram namazı saati: 05:42

Gölbaşı bayram namazı saati: 05:49

Kahtabayram namazı saati: 05:45

Samsat bayram namazı saati: 05:46

Sincik bayram namazı saati: 05:44

Tut bayram namazı saati: 05:47

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.