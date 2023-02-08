Adıyaman az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Adıyaman'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Adıyaman deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Bugün Adıyaman merkezli deprem oldu mu? Adıyaman yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Bugün Adıyaman merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Adıyaman deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Adıyaman deprem kaç şiddetinde oldu? Adıyaman yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

ADIYAMAN MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi: