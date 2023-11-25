Adım Farah YENİ BÖLÜM (22. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

FOX TV'nin sevilen dizisi Adım Farah Cumartesi günü 22. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Adım Farah yeni bölüm (22. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Adım Farah Her Cumartesi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Adım Farah 22. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Adım Farah Yeni bölüm (22. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM (22. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Adım Farah her Cumartesi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Adım Farah bu akşam (25 Kasım) saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Adım Farah Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Adım Farah" her Cumartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Adım Farah " bu akşam, 25 Kasım'da saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanıs¸, Feyyaz Duman, Rastin Pahnahad, Lale Bas¸ar, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Burcu Türünz, Hatice Aslan, Derya Pınar Ak, Mert Doğan

ADIM FARAH KONUSU NE?

Behnam, kendisini öldürmeye teşebbüs eden Farah'ı nihayet bulmuştur. Peki, ya Kerimşah? Farah'ın üstüne titrediği bu küçük çocuk kendi oğlu mudur? Behnam önce bundan emin olmak ister. Daha sonra kendisini terk eden, başka bir adamla evli olduğunu öğrendiği Farah'a tabii ki ölümlerden ölüm beğendirecek, ona acıların en büyüğünü yaşatmak isteyecektir. Ve Tahir, mutlu aile düşünün paramparça olduğunu, karısı Farah ve Kerimşah'ın Behnam tarafından alıkonulduğunu öğrendiğinde onları kurtarmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Ancak işler istediği gibi gitmeyecek, kendisine kurulan tuzakla köşeye sıkışacaktır. Aradan bir yıl geçtiğindeyse, bu süreyi hapiste geçiren Tahir ve Behnam'ın âdeta tutsağı Farah, bu sefer bir mahkeme salonunda karşı karşıya gelecektir. Çünkü Farah, Tahir'den boşanmak istemektedir. Tahir'se buna bir anlam veremez ve boşanmak yerine sonuna kadar, her şeyi göze alarak direnmeyi seçer. Farah (Demet Özdemir), 28 yas¸ında I·ranlı bir kadındır. 6 sene evvel I·ran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile oldugˆunu ögˆrenmis¸tir. Kaçak olarak burada yas¸amaya bas¸lar. Üstelik, ogˆlu Kerims¸ah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalıgˆı vardır. Bagˆıs¸ıklık sistemi dogˆus¸tan çok zayıf oldugˆundan, Kerims¸ah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yas¸amak zorundadır. Tıp egˆitimi almıs¸ olmasına ragˆmen, Farah kaçak olarak I·stanbul'da temizlikçi olarak çalıs¸maktadır. Farah'ın hayattaki gayesi ogˆlu Kerims¸ah'ın sagˆlıgˆına kavus¸ması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip ogˆlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir. Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizligˆe gittigˆi bir mekânda mafyanın is¸ledigˆi bir cinayete s¸ahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanıs¸ır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanıgˆı oldugˆu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüs¸, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kis¸inin polis oldugˆu ortaya çıkınca Farah için is¸ler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıs¸tırılmaktadır. Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.