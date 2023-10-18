FOX TV'nin sevilen dizisi Adım Farah Çarşamba günü 18. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Adım Farah yeni bölüm (18. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM (18. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Adım Farah Her Çarşamba FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Adım Farah18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Adım Farahyeni bölüm (18. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farahyeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM (18. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Adım Farah her Çarşamba FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Adım Farah bu akşam (18 Ekim) saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Adım Farahkanalını ziyaret edebilirsiniz.

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Adım Farah" her Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Adım Farah " bu akşam, 18 Ekim'de saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Rastin Pahnahad, Lale Başar, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Burcu Türünz, Hatice Aslan, Derya Pınar Ak, Mert Doğan

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Behnam tarafından inşaattan aşağı atılan Tahir'i hiç beklemediği biri kurtaracaktır. Farah ise Tahir'in öldüğünü düşünerek büyük bir boşluğa düşecektir. Behnam, Farah'ı çaresiz ve güçsüz kılmaya çalışırken onu kaybetme korkusuyla yüzleşerek onu ne kadar sevdiğini bir kez daha anlayacaktır. Farah ve Tahir ise pes etmeden, birbirlerinden habersiz, Behnam ve zorbalıklarına karşı mücadele etmeye başlayacaktır. Tahir bu amaçla kendisine güvenen Mehmet'i bile kullanmaktan çekinmeyecek, Behnam'ın iktidarını sarsacak çok önemli bir bilgiye ulaşacaktır. Vera kocası Ali Galip'in kaybının üzerinden bir yıl geçtiği için gaiplik davası açarak vasiyetini devreye sokmak isteyecektir. Ancak Ali Galip'in vasiyetinde tüm dengeleri değiştirecek iki sürpriz onları beklemektedir. Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir. Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

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