Adım Farah dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünün hangi gün başlayacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, ADIM FARAH YENİ BÖLÜM (17. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah bugün var mı? Adım Farah 17. Bölüm CANLI FULL izle! İşte detaylar...

Fox Tv sevilen dizisi Adım Farah sezon finaliyle damga vurmuştu. Adım Farah dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Yeni bölümün başlama tarihi ve günü hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, ADIM FARAH YENİ BÖLÜM (17. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah bugün var mı? Adım Farah 17. Bölüm CANLI FULL izle! Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM (17. BÖLÜM) NE ZAMAN?

Adım Farah Yeni Bölümleriyle her Çarşamba FOX'ta yayınlanıyor. Sevilen dizinin 17. Bölümü bugün ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından Youtube kanallarından paylaşılacaktır.

ADIM FARAH BUGÜN VAR MI?

FOX TV'nin yayın akışında Adım Farah dizisi yer alıyor. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde dizi FOX ekranlarında olacaktır.

ADIM FARAH 17. BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Farah (Demet Özdemir), 28 yas¸ında I·ranlı bir kadındır. 6 sene evvel I·ran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile oldugˆunu ögˆrenmis¸tir. Kaçak olarak burada yas¸amaya bas¸lar. Üstelik, ogˆlu Kerims¸ah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalıgˆı vardır. Bagˆıs¸ıklık sistemi dogˆus¸tan çok zayıf oldugˆundan, Kerims¸ah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yas¸amak zorundadır. Tıp egˆitimi almıs¸ olmasına ragˆmen, Farah kaçak olarak I·stanbul'da temizlikçi olarak çalıs¸maktadır. Farah'ın hayattaki gayesi ogˆlu Kerims¸ah'ın sagˆlıgˆına kavus¸ması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip ogˆlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir. Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizligˆe gittigˆi bir mekânda mafyanın is¸ledigˆi bir cinayete s¸ahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanıs¸ır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanıgˆı oldugˆu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüs¸, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kis¸inin polis oldugˆu ortaya çıkınca Farah için is¸ler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıs¸tırılmaktadır. Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

Yeni bölümün fragmanı ise şu anda dizinin Youtube kanallarında bulunmaktadır.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak Alper, Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

ADIM FARAH 17. BÖLÜM CANLI İZLE!

Adım Farah yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Adım Farah dizisi her Çarşamba saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.

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