Adım Farah Vera kimdir, kim canlandırıyor, gerçekte kim? Adım Farah Vera Akıncı (Senan Kara) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ın oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Vera Akıncı oldu. Peki, Adım Farah dizisi Vera kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Vera Akıncı (Senan Kara) kimdir, kaç yaşında, nereli? Vera Akıncı gerçekte kimdir? Vera Akıncı'nın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah dizisi Vera kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Vera Akıncı (Senan Kara) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

ADIM FARAH VERA AKINCI KİMDİR?

Vera Akıncı

SENAN KARA

57 yaşında.Asıl adı Vera Petrovski. Ali Galip Akıncı'nın karısı, Kaan Akıncı'nın annesidir. Oldukça bakımlı, alımlı bir kadın. Kocasının aksine iyi, vicdanlı bir insandır. Ali Galip'in nasıl biri olduğunun farkındadır ve hiçbir zaman onu, onun kendisini sevdiği gibi sevmemiştir. Oğlunu, kocasının kirli dünyasından uzak tutmak en büyük amacıdır.

ADIM FARAH VERA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Adım Farah dizisinde Vera Akıncı karakterini "Senan Kara" canlandırmaktadır.

SENAN KARA KİMDİR?

Senan Kara (d. 9 Ağustos 1978, İzmir), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Yunus Emre Kolejinden mezun olduktan sonra 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nü kazanan sanatçı, öğrenim yaşamı boyunca çeşitli kısa oyunların yanı sıra "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Martı" gibi oyunlarda başrollerde görev aldı. 2000 yılında Tennessee Williams'ın "Arzu Tramvayı" ve "Bir Madonnanın Portresi" adlı tez oyunuyla mezun oldu.

Eğitiminin ardından çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Kara, Şehir Tiyatroları kadrolu oyuncusu olup, sinema ve dizi filmlerde de rol almaktadır. Ayrıca 2007/2008 Sezonunda Duru Tiyatro'ya Kaset adlı oyunla konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2016 yılının Ekim ayında Kanal D kanalında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisinde Veronika rolü ile kamera karşısına geçmiştir.

2007 yılından beri oyuncu Serhat Tutumluer ile evlidir ve bir çocuk annesidir.