FOX TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ın oyuncuları merak konusu oldu. Adım Farah dizisinde yer alan Tahir karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adım Farah Tahir kimdir? Adım Farah dizisi Tahir gerçekte kim, adı ne? Adım Farah Tahir karakterini kim canlandırıyor?

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Adım Farah'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Adım Farah dizisinin karakterlerinden Tahir, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Adım Farah Tahir karakteri merak konusu oldu. Peki, Adım Farah Tahir kimdir? Adım Farah dizisi Tahir gerçekte kim, adı ne? Adım Farah Tahir karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH TAHİR KİMDİR?

Adım Farah dizisinde Tahir karakterini Engin Akyürek canlandırmaktadır. Engin Akyürek, 2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında atv'de yayınlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014-2015 yılları arasında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.