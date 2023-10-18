Adım Farah yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, soruları ekranları başında izleyenlerin odaklandığı konulardan oldu. 2. sezonu ile eylül ayında macerasına başlayan Adım Farah dizisi yeni bölümü bugün ekrana gelmeyecek. Peki, Adım Farah NEDEN YOK? Adım Farah yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Adım Farah bugün neden yok sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Adım Farah dizisinin yeni bölümü bugün ekrana gelmedi. Peki, Adım Farah NEDEN YOK? Adım Farah yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'in şirkete ortak olması, Tahir'e hisselerini devreden Haluk'un da ortadan kaybolması ve tüm bu değişen, belirsiz durumlar Behnam'ın İran'daki bağlantılarını tedirgin eder ve Behnam İran'a gitmek zorunda kalır.

Behnam'ın yokluğunda Farah ise Tahir ile bir araya gelmeye ve onu bu intikam planından vazgeçirmeye çalışır. Ancak Farah ile Tahir arasında gerçekleşen buluşma ve sonrasında yaşananlar sırların ortaya çıkmasına yol açar.

Ali Galip'in vasiyeti açılır ve şirket hisselerini bıraktığı kişi herkesi çok şaşırtacaktır.

Mehmet ise kendisini vuranın kim olduğunu hatırlamaya çalışırken bambaşka ama çok önemli bir şeyi hatırlar.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak Alper, Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Adım Farah dizisinin yeni bölümü 25 Ekim 2023 Çarşamba akşamı yayınlanacak.

Fox TV yayın akışında dizinin tekrar bölümünün yayınlanacağı bilgisi verilirken, yeni bölüm ise önümüzdeki hafta ekranlarda olacak.