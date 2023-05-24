Fox Tv'nin yeni dizisi Adım Farah oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Adım Farah dizisinin hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor. Peki, Adım Farah ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Adım Farah dizisi hangi kanalda? İşte detaylar...

Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Adım Farah'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Adım Farah dizisinin hangi günler yayınlandığı aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adım Farah ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Adım Farah dizisi hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Adım Farah dizisinde Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanıs, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran, Ali Sürmeli gibisi isimler yer almaktadır.